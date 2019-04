Fotoshoot tussen modellen vervult meisjesdroom

"Welke schoenen moet ik aandoen? Mag ik mijn nagels lakken vooraf?"

Greet Clauw (54) en Linda Loncke (57) uit Poperinge en Nele Verhelst (34) uit Wervik waren wekenlang bezig met de invulling van hun droom: zich voor een dag laten fotograferen als model. Het Poperingse kasteel van De Lovie, een vzw die jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking in de ruime Westhoek ondersteunt, vormde afgelopen weekend het decor van een fotoshoot met verschillende fotografen en modellen. Een unieke kans voor bewoners van De Lovie om hieraan deel te nemen. "Met het project 'Buiten de lijntjes dromen' willen we aandacht schenken aan de dromen van onze mensen", zegt Frederik Desodt, medewerker van De Lovie. "We gaan op zoek naar hun dromen en proberen deze waar mogelijk te realiseren. Greet, Linda en Nele droomden ervan om eens een fotoshoot mee te maken als model. Ze keken dan ook enorm uit naar deze dag."

Assepoester

"Ik voel me vandaag echt een mooi meisje", vertelt Linda. "Ik werd helemaal opgemaakt en mocht een prachtig paars kleed aantrekken. Dat ik zo'n fotoshoot mag meemaken, ik kan mijn geluk niet op." Greet mocht zich verkleden in Assepoester. "Iedereen zegt dat ik eruit zie als Assepoester, ik moet enkel nog mijn prins op het witte paard zoeken", lacht ze. "Het is de eerste keer dat ik zoiets doe en ik zou het later graag nog eens doen." De fotoshoot werd georganiseerd door Jan Vangheluwe en Stefanie Lacante, zaakvoerders van Luxury Photoshoot Events. "Een portretfotograaf gaf tijdens deze workshop in het kasteel uitleg aan hobbyfotografen rond belichtingstechnieken en het aansturen van modellen. We zijn blij dat we hiermee ook iets konden doen voor de bewoners van De Lovie", aldus Vangheluwe.