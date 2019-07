Fotografen leggen sporen van mens vast in landschap

In het André Demedts huis in Sint-Baafs-Vijve loopt de tentoonstelling "Landschappen voor het Antropoceen".

Dat is het tijdperk waarin de invloed van de mens op de aarde zichtbaar is. Zeven fotografen zorgen er voor een bijzondere fototentoonstelling, die de sporen van de mens in de natuur en het landschap toont. De Kortrijkse fotograaf en architect Stijn Stragiers speelt daar op in met een video met surrealistische scenes. Het Nederlandse duo Arja Hop en Peter Svenson creëerde hun eigen Flanders Fields in een subtiele fotoreeks. Ze drukten extracten van planten af op fotopapier. Planten die ze plukten in de frontstreek.