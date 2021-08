Fotograaf Stephan Vanfleteren krijgt eredoctoraat VUB

Ook collega Dirk Braeckman krijgt de titel van Doctor Honoris Causa voor zijn maatschappelijke verdiensten. VUB-rector Caroline Pauwels, die ook gast-curator voor Theater Aan Zee is. “Met deze eredoctoraten en met het partnerschap met Theater aan Zee tonen we ons als een verbonden organisatie en leggen we bewust de brug tussen wetenschap en kunst. Academici en kunstenaars werken immers beiden vanuit nieuwsgierigheid, verwondering, vrijheid, creativiteit en kritisch denken. Dat bewijst het werk van fotografen zoals Stephan Vanfleteren en Dirk Braeckman.”

Stephan Vanfleteren is al dertig jaar actief als internationaal gewaardeerd fotograaf. Hij studeerde fotografie aan de LUCA School of Arts in Brussel, werkte van 1993 tot 2009 als freelance fotograaf voor De Morgen en is medeoprichter en artdirector van Uitgeverij Kannibaal/Hannibal. Sinds 2010 is hij gastdocent aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Gent.

Hij is gekend voor zijn zwart-witportretten en reportages in binnen- en buitenland. Zijn werk wordt gekenmerkt door soberheid en karakterfotografie. Vanfleteren drukt verlangen uit in zijn werk en hij stemt tot nadenken met licht en donker, wit en zwart.