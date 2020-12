Fotograaf brengt horecaleegte in coronatijd in beeld

Het is de bedoeling om mensen daarbij te laten stilstaan. Hij maakt foto's van lege togen, zalen, koelkasten... "Corona in beeld" werd eerder gelanceerd door een fotograaf uit het Antwerpse. Hij riep zijn collega's op om de gevolgen van de lockdown in de horeca in beeld te brengen. (Lees verder onder de foto)

13 gezinnen getroffen

Het resultaat in zwart-wit levert beklijvende beelden op, een uniek tijdsdocument. Zoals dat van een een feestzaal in Lauwe, met 13 lege stoelen op het podium. "Daar waren 13 mensen werkloos", zegt Karl Vandewoestijne. "Dat had ik niet verwacht. Ik passeer daar elke dag, maar ik heb er nooit bij stilgestaan dat er 13 mensen en 13 gezinnen getroffen zijn door de huidige maatregelen." (Lees verder onder de foto)

En dit is een foto uit een café. Ook hier geen kat, behalve dan achter de toog. De foto’s van Karl en z’n collega’s van over heel het land zullen te zien zijn op een tentoonstelling, na de lockdown.