Forse daling van aantal hotels aan de kust: van 350 naar 200

Het aantal hotels aan de kust is de laatste jaren fors afgenomen. Terwijl er in 2002 nog 350 hotels actief waren, zijn dat er tegenwoordig nog slechts 200. Vooral kleine familiehotels sloten de deuren, ten voordele van de grote hotelketens.

Dat blijkt uit cijfers van provinciebedrijf Westtoer. Veel kleine hotelletjes verdwenen omdat noodzakelijke renovaties handenvol geld kosten. Het is vaak rendabeler om alles te verkopen en er appartementen op te bouwen. Bovendien is het moeilijk om een hotel aan de kust te runnen, want de winters zijn kalm en het weer is cruciaal. Bij slecht weer worden de kamers al snel geannuleerd.

Grote ketens

Het verdwijnen van kleine hotels betekent overigens niet dat het aantal hotelkamers erop achteruitgaat. Dankzij grote hotelketens stijgt het aantal zelfs. Zo opende de Franse groep Accor vorig jaar een Ibis Budget Hotel met 79 kamers in Blankenberge. Dat gebeurde in hetzelfde gebouw als Hotel Mercure, dat er al sinds 2017 een hotel met 64 kamers uitbaat.

Kwaliteitslabel

Westtoer gaf ook nog mee dat er zich een kwaliteitsverbetering heeft voorgedaan bij de kusthotels. Ruim 50 hotels bezitten het Q-label, dat garant staat voor een goede service.