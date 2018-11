Formatiepartners Oostende "gaan niet uit van mislukking"

Ook Groen heeft volgens Wouter De Vriendt "een positief gevoel". Drie weken na de verkiezingen komt er schot in de coalitievorming in Oostende. De vier partijen zitten voor het eerst formeel samen om tot een coalitie te komen.

Bart Tommelein (open Vld) wist Groen de voorbije weken te overtuigen - in tegenstelling tot de Stadslijst van Johan Vande Lanotte - om te onderhandelen over een coalitie samen met Open Vld, N-VA en CD&V.

Groen zag een coalitie met N-VA aanvankelijk niet zitten, maar Björn Anseeuw (N-VA) zag van meet af aan mogelijkheden en raakpunten. "Ik zie het niet als een wedstrijd tussen N-VA en Groen waarbij Open Vld en CD&V scheidsrechter moeten spelen. Vanaf nu spelen we in hetzelfde team en moeten we een goede ploeg uitbouwen. We starten als vier gelijken." Anseeuw heeft vertrouwen in de goede afloop. "Ik denk niet over wat er nu nog kan misgaan. Ik heb het geloof dat dit zal slagen. Het is de eerste keer in decennia dat er echt zal onderhandeld worden in Oostende over een bestuursakkoord, dus ik start de gesprekken met een goed gevoel, maar verwacht vanavond nog geen akkoord."

Positief gevoel

Ook Groen kijkt uit naar de onderhandelingen. "We hebben toch een positief gevoel. We zijn toch in volle overtuiging dat vernieuwing voor Oostende en de Oostendenaar nodig is. Er is een goede nota opgesteld met Bart Tommelein, die een goede basis vormt en een aantal beleidskeuzes verankert", aldus Groen-kopstuk Wouter De Vriendt. "We gaan in ieder geval alles op alles zetten, maar voor alle duidelijkheid, een akkoord is er nog niet. We gaan voor een vernieuwend en ambitieus akkoord, en hard doorwerken, samen, met alle vier partijen."

Ook Tommelein kijkt uit naar de gesprekken. De voorbije weken is er hard gewerkt op de inhoud binnen zijn gedroomde "vernieuwingscoalitie". "Nu beginnen de formatiegesprekken echt", zei hij.