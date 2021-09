ForFarmers breidt fabriek in Izegem uit en sluit die van Ingelmunster

De productievestiging in Ingelmunster daarentegen sluit eind volgend de deuren. Hiermee kiest ForFarmers voor een efficiënter en duurzamer productieproces. Daarnaast is ervoor gekozen de productie van pluimveevoeders, zowel voor legpluimvee- als voor vleeskuikenhouders, onder te brengen in een andere fabriek, waarover later zal worden gecommuniceerd. Een en ander houdt in dat de productie van varkens- en rundveevoeders vanaf begin 2023 volledig in de productielocatie Izegem zal gebeuren.

Werknemers verhuizen mee

Algemeen Directeur ForFarmers België Tom Timmerman: “Door de vergrote opslagcapaciteit kunnen we straks gebruikmaken van een nog ruimere keuze aan grondstoffen die door ons ervaren team wordt verwerkt tot innovatieve en duurzame voederconcepten. Hiermee geven we een antwoord op klantbehoeftes van vandaag en de toekomst.” ForFarmers streeft er naar om alle medewerkers van de productielocatie Ingelmunster na de sluiting te kunnen overplaatsen naar Izegem.