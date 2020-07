In Ingelmunster wordt volop gewerkt aan de opbouw van de kermis.

Voor veel foorkramers is het de eerste keer in maanden dat ze hun kermiskramen openen. Maar na de recente versoepeling van de coronamaatregelen, mogen ook zij terug in actie schieten.

Er zijn wel maatregelen. Mondmaskers zijn aanbevolen en er geldt een maximumlimiet voor het aantal bezoekers dat terzelfdertijd op het parcours zijn toegelaten.