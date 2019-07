Foorkramer van 72 verkoopt zijn attractie

Jean-Pierre Lannoo uit Meulebeke verkoopt zijn kermisattractie. Hij is 72 en wil het foorleven vaarwel zeggen.

Jean-Pierre Lannoo was 22 jaar toen hij met zijn autoscooters de kermissen in West- en Oost-Vlaanderen afreisde. Vandaag is hij 50 jaar foorkramer en trekt hij nog steeds met de botsauto’s naar de vele kermissen. Maar de attractie staat te koop. Jean-Pierre Lannoo wil stilaan afscheid nemen van de kermis, al wordt het emotioneel moeilijk om die stap te zetten.

"Ik denk wel dat ik het ga missen. Maar één ding weet ik zeker. Ik ga nooit meer naar een kermis kijken. Dat weet ik nu al. Omdat ik teveel herinneringen daaraan over hou. Ik zal het niet meer willen zien."