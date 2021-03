Foorkramer: Je moet je dat eens voorstellen: een jaar zonder inkomen

In Kortrijk is de Paasfoor geschrapt en in Brugge sneuvelt de Meifoor. Voor een kleine zelfstandige zoals Alain Dagraed, uitbater van een eendjeskraam, zijn het moeilijke tijden. “Niemand weet wat er zal gebeuren met de cijfers. We kunnen het ook niemand kwalijk nemen. Maar het is toch onwezenlijk. Je moet je dat eens voorstellen: een jaar zonder inkomen.”

Ook de kermissector kan beroep doen op steunmaatregelen van de overheid. Maar daarmee betaal je geen investeringen af. Alain doet ook een oproep aan lokale besturen om de kermis niet te snel te annuleren. “Wij hebben vijf weekends kunnen opendoen vorig jaar en dat is allemaal coronaveilig kunnen gebeuren. Alles werd ontsmet en verliep volgens de normen die er zijn. Maar toch waren er steden en gemeenten die bang waren om het te organiseren omdat de lokale opinie zei: moeten ze nu kermissen organiseren ?”

West-Vlaanderen telt nog zo’n driehonderd kermisfamilies die allemaal hopen op een snelle heropstart van het kermisseizoen. “Veiligheid gaat natuurlijk voor. Maar er zal eens een perspectief moeten komen. Is dit het einde van de kermis? Gaan we nog wel kunnen opstarten? De kinderen kunnen niets meer. De jeugd wordt gestraft. Ze kunnen zelfs niet meer op een draaimolentje zitten.”