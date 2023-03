In Roeselare is het Food Innovation Park officieel geopend. Een nieuw onderzoekscentrum rond voeding en gezondheid, in samenwerking met hogeschool Vives, Flanders' Food en de provincie West-Vlaanderen.

Het nieuwe wetenschapspark ligt vlakbij de REO-veiling en Agrotopia. Kris Declercq, burgemeester Roeselare: "In deze vallei van de voeding, waar Roeselare de hoofdstad van is, hebben we Agrotopia al. Smartfarming, nieuwe manieren van landbouw doen. Daar was nog een component belangrijk bij: gezonde voeding. En als je gezondheid combineert met de nieuwste technieken – apps en het onderwijs – dan zijn we zeker dat we voeding een nieuwe stimulans kunnen geven." (lees verder onder de foto)

Het Food Innovation Park start met twee pilootopstellingen: een grootkeuken gericht op de zorgsector en een industriële microgolfoven om te experimenteren met een nieuw soort golven. Jan Vander Stichele, Flanders’ Food: "We willen bedrijven, mensen die in labo’s werken, toelaten om wat ze op laboschaal ontwikkelen, op grote schaal real live uit te testen in deze grote pilootinstallatie. Die maaltijden kunnen we dan opwarmen of enkele componenten voorgaren of drogen naar een complete maaltijd. En er zo voor zorgen dat de nodige voedingsstoffen en vitaminen aanwezig zijn in de maaltijd."

Hogeschool VIVES, die in Roeselare biotechnische en zorgopleidingen aanbiedt, heeft labo’s voor voedingsanalyse en smaaktesten. Zo bestuderen ze de invloed van condens in een hete stoomoven. Het eerste gebouw van het Food Innovation Park is nog maar het begin, er is nog ruimte om uit te breiden.