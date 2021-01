Food Act 13 kan mooie resultaten voorleggen

Dat is meer dan in 2019. Toen werd er 290.000 kilo opgehaald bij supermarkten en bakkerijen. Food Act 13 speelt een belangrijke rol in de strijd tegen voedselverspilling . De voedingswaren worden in Kuurne gesorteerd en gaan dan naar sociale en welzijnsorganisaties. Food Act 13 heeft een 100-tal afnemers, 45 ervan worden op regelmatige basis beleverd. Eén ervan is het voedselverdeelpunt Oeze Winkel in Avelgem. Daar worden 73 gezinnen geholpen. (Lees verder onder de foto)

9.600 euro winkelwaarde per ophaaldag

Sinds de opstart in 2018 haalde Food Act 13 al ruim 650.000 kilo verse voeding op. Dat is 25 ton verse voeding per maand of ongeveer 1.500 kilogram per ophaaldag. Daarmee helpt Food Act 13 een 5.000-tal gezinnen of omgerekend 13.000 personen. De gemiddelde prijs per kilo voeding die Food Act ophaalt, bedraagt 6,4 euro.

Werkgelegenheid

Vandaag zijn er 14 leerwerknemers bij Food Act aan het werk die begeleid worden door drie werkvloerbegeleiders. Sinds de opstart ruim 2 jaar geleden werkten al 77 leerwerknemers bij het voedseldistributieplatform. Van hen is 70 procent aan de slag in het normale economische circuit en volgt een begeleidingstraject richting werk. Kortrijk voorziet middelen voor twee werkvloerbegeleiders en voor transport. De 13 andere lokale besturen betalen jaarlijks een bijdrage per aantal inwoners. Daarbovenop betalen ze een bijdrage gebaseerd op het aantal kilo’s die ze over een tijdspanne van een jaar van Food Act 13 Ook de Voedselbank West-Vlaanderen en Sociale Maribel investeren in Food Act 13. W13 blijft op zoek gaan naar extra middelen voor de verdere uitbouw en financiering.