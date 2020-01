Het gasbedrijf Fluxys, in de haven van Zeebrugge, neemt een vijfde opslagtank voor vloeibaar aardgas LNG, in gebruik. Na een eerder contract van 25 jaar met Qatar, wordt de terminal in Zeebrugge nu ook de draaischijf voor LNG uit Siberië.

De nieuwe opslagtank zal vloeibaar aardgas stockeren afkomstig uit Yamal in Rusland. De bouw heeft ruim vier jaar geduurd. Met een capaciteit van 180 000 kubieke meter LNG is de vijfde tank meteen de grootste van de hele terminal. Speciale ijsbrekerschepen uit Siberië zullen aardgas aanvoeren, om ze hier over te laden op gewone LNG-tankers. Het contract loopt 20 jaar en moet zorgen voor het aanmeren van 200 bijkomende schepen per jaar.

