Fluxys breidt capaciteit uit op lng-terminal Zeebrugge

Dat heeft de gasinfrastructuurgroep beslist nadat een aanbod voor bijkomende capaciteit van 6 miljoen ton per jaar onderschreven werd, zo meldt Fluxys. De bijkomende infrastructuur zal volgens een woordvoerder van Fluxys de positie van Zeebrugge verstevigen als draaischijf om de Europese markt te bevoorraden. Financiële details over de investering worden niet vrijgegeven. Vandaag heeft Fluxys in Zeebrugge op de lng-terminal een hervergassingscapaciteit van 6,7 miljoen ton per jaar. Die zal in twee stappen uitgebreid worden. Vanaf begin 2024 zal al 4,7 miljoen ton per jaar extra capaciteit voorhanden zijn, vanaf begin 2026 de volledige extra 6 miljoen ton per jaar