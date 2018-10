"Fluvia kan niet altijd de gepaste hulp bieden"

De vereniging van brandweervrijwilligers vraagt zelfs het ontslag van de zonechef, die op dit ogenblik in het buitenland zit. In het inspectierapport staan ook vraagtekens bij de vergoeding van sommige bestuurders.

De inspectie neemt onder meer het personeelsbestand in de zone op de korrel. Tussen 2015 en dit jaar zijn er 58 manschappen bijgekomen, maar zijn er wel 152 vertrokken. Vooral vrijwilligers. Dat is 94 man minder. En dat heeft zo zijn gevolgen voor de hulpverlening. De inspectie wijst de zoneleiding dan ook terecht: “Een sterk dalen van de beschikbaarheid in bepaalde posten heeft een negatieve invloed op het niveau van dienstverlening dat de zone kan bereiken en vereist opvolging “

De inspectie stelt zich ook vragen bij het financiële beleid in de zone. De Vereniging van Vlaamse Brandweervrijwilligers vindt dat het niet verder kan en eist het ontslag van de zonechef. De inspectie stelt het niet zo scherp maar dringt er op aan om de zonecommandant te laten begeleiden.

Open Brief

De zonecommandant reageert intussen in een open brief. Frank Maertens: "We betreuren ten zeerste dat dit rapport onmiddellijk publiekelijk en eenzijdig wijds werd verspreid. We zijn dan ook ontgoocheld dat er zo medewerkers met naam en toenaam worden geschaad zonder aan hen de nodige feedback te kunnen bezorgen. Met de inhoudelijke adviezen die we ontvingen, moet er zeker aan de slag worden gegaan. Dat debat moet niet via het publieke forum worden gevoerd."