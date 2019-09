Florian Van Acker Europees Kampioen tafeltennis

Florian Van Acker uit Langemark is Europees kampioen tafeltennis geworden in het Zweedse Helsingborg.

Florian Van Acker kwam in de halve finales uit tegen de Spanjaard Cuesta (WRK 6), een moeilijke tegenstander. Set één en twee verliepen vlot met 11-6 en 11-6 winst. Set drie was erg spannend, maar ging naar de Spanjaard. De vierde set ging ook naar de Spanjaard met 9-11, Cuesta nam ondertussen het initiatief in het spel over. In de belle nam Florian opnieuw de bovenhand 11-6. (lees verder onder de video)

Florian Van Acker kwam in de finale uit tegen de Hongaar Palos (WRK-2) aan tafel vier. De speler uit Langemark verloor de eerste set met 10-12, maar herpakte zich in set twee en drie: 11-6 en 11-5. Palos en Van Acker vochten een stevig duel uit in de vierde set. Florian Van Acker werkte enkele setpunten van Palos weg en benutte zijn eigen matchpunt.

Hij is voor de tweede keer in zijn carrière Europees kampioen, na een eerdere titel in 2015 in het Deense Vejle.