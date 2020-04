Floralux werkt aan heropening

Maar dat moet een heropening wel volgens de coronaregels verlopen en niet ontaarden in chaos. Bij Floralux in Dadizele, dat zijn deuren sloot bij het begin van de lockdown, is de voorbereiding voor een heropening volop bezig. Of alles te koop zal zijn, dat beslist de veiligheidsraad. Eenduidigheid voor iedereen, dat is ook de vraag hier.

De webshop tuinadvies.be hangt vast aan Floralux. En online shoppen met levering aan huis, dat boomde de voorbije weken. De omzet ging maal vier tot zelfs maal vijf.