Flooring Days haalt wereldwijde vloerbekledingsbedrijven naar regio

De negen West- en Oost-Vlaamse vloerbekledingsbedrijven, met onder meer Balta, Beaulieu International Group, Lano en IVC stellen deze week hun showroom open. Een vakbeurs op één plaats is het dus niet, al is Kortrijk Xpo wel de uitvalsbasis voor enkele evenementen en meetings in de marge, zoals het afsluitend diner- en netwerkmoment woensdagavond.

Weer fysiek kennismaken

Vertegenwoordigers van bedrijven uit de sector uit 55 landen zijn in onze regio, en kunnen dus in vier dagen tijd alle deelnemende bedrijven bezoeken. "We nemen onze contacten binnen de sector weer in handen, na de coronacrisis," zeggen de vloerbekledingsbedrijven. "Vertegenwoordigers uit de hele wereld kunnen zo eindelijk weer fysiek kennismaken met onze producten.

Grootste werkgever

De Flooring Days zijn dus geen klassieke vakbeurs, maar de bedrijven sluiten daarmee niet uit dat ze wel weer zullen deelnemen aan zo'n vakbeurzen. "We hebben samen meer dan 8.000 werknemers en zijn zo eigenlijk de grootste werkgever van de streek," zeggen de organisatoren.