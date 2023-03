Flink wat zon vandaag

Vandaag krijgen we weer vooral koude lucht. Het blijft wel droog met maxima rond 7 graden en flink wat zon. Later neemt de bewolking wel toe. De wind draait van west over zuidwest naar zuid tegen de avond.

Vanavond en vannacht is het bewolkt met later deze nacht wat regen. Minima eerst rond 3 tot 4, later oplopend naar 7 tot 8 graden.

Morgen en vrijdag is het weer zachter bij zo’n 12 graden op donderdag, 15 graden op vrijdag. Er zijn dan weer perioden met regen, vooral op donderdag. Vrijdag lijkt droog te verlopen.

In het weekeind is het zacht met zo’n 15 graden op zaterdag. Er zijn wel veel wolken met kans op wat verspreide regen of enkele buien.

Zondag zou het een graad of 12 zijn met opnieuw veel bewolking en kans op wat verspreide regen of een enkele bui.