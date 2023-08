Flexbus zal belbus opvolgen in de Westhoek: 'tot 2 uur 's nachts'

Vanaf 6 januari volgend jaar versterkt een flexbus het openbaar vervoer in de Westhoek, de opvolger van de vertrouwde belbus. "Het flexvervoer maakt een verschil tussen wel of niet het openbaar vervoer kunnen nemen."

Vervoermaatschappij De Lijn zal vanaf 6 januari 2024 dagelijks tot 24 kleinere private voertuigen inzetten, met de gekende huisstijl. Het aantal varieert van het uur van de dag.

Het flexvoertuig rijdt geen vaste ronde, maar haalt de reizigers op aan een halte nabij hun vertrekpunt en brengt hen naar de vaste buslijn of naar de dichtstbijzijnde halte van bestemming. Het is de opvolger van de huidige belbus.

Latere uren

Ook de beschikbaarheid van de dienstverlening wordt gevoelig uitgebreid. Wie 's avonds nog op restaurant gaat, kan nog thuisgeraken met de flexbus. Zo zal je in de week vanaf 6 uur ’s morgens tot 23 uur 's avonds ervan gebruik kunnen maken.

Op zaterdag en zondag rijdt de flexbus vanaf 8 of 9 uur. Op vrijdagavond en zaterdagavond gaat dat door tot 2 uur 's nachts.

Deelmobiliteit

Je zal voor het flexvervoer evenveel betalen als voor De Lijn. Net zoals bij de belbus, moet je vooraf reserveren.

Het flexvervoer is voorzien in Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Veurne, Vleteren en Zonnebeke.

In de eerste drie maanden van volgend jaar komen er in de Westhoek ook deelfietsen – en deelwagens voor als de flexbus niet toegankelijk zou zijn. Daarvoor is een budget uitgerold van 452.000 euro.