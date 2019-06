Flats in vroeger stadspaleis Brugge

Ze gaan het oude gebouw uit 1775- dat beschermd is, deels renoveren. Een ander deel gaan ze ook restaureren om het historisch karakter te behouden. Zo zullen ze de gevel, de plankenvloeren en lambriseringen in ere herstellen.

Restauratie wordt monnikenwerk

Het grote herenhuis d’Hanis de Moerkerke ligt tussen de Coupure en de Witteleertouwersstraat in Brugge. “Het is een typisch 18 de-eeuws paleis dat je amper vindt in Brugge,” zei consulent bouwkundig erfgoed Christophe Deschaumes daarover eerder in ons nieuws. (lees verder onder de foto)

De restauratie wordt monnikenwerk, zei Deschaumes toen, zoals het aanpakken van de massier houten plankenvloer: “Al die stukjes zijn met de hand uitgezaagd. Perfect, amper naden. Dat is echt vakwerk.”

Er komt ook een ondergronds parkeergarage met 35 plaatsen en een fietsenstalling. Tussen het nieuwe gebouw en het oude paleis komt er een gemeenschappelijke tuin met zich op de Coupure. Eind dit jaar zouden de werken starten.

