Flatgebouw in Menen geëvacueerd na brand, bewoonster ongedeerd

In de Ieperstraat in Menen is zaterdag in de vooravond brand uitgebroken in de badkamer van een appartement op de tweede verdieping. De bewoners van het gebouw werden buiten opgevangen en de bejaarde bewoonster van het getroffen appartement raakte niet gewond.

Opgeschrikt door het brandalarm, haastten de bewoners van de residentie zich naar buiten en verwittigden de brandweer. Eenmaal ter plekke, had die had het vuur snel onder controle.

Tijdens de bluswerken werd een twintigtal geëvacueerde bewoners opgevangen op het voetpad aan de overkant van de straat. Ook de bejaarde bewoonster van het appartement waarin de brand ontstond, werd ter plaatse opgevangen door brandweer, politie en medebewoners. Omdat haar appartement door de brand tijdelijk onbewoonbaar is, zal ze wellicht tijdelijk bij familie opgevangen worden.

Kaars bij bad

Het vuur zou ontstaan zijn nadat een kaars in de buurt van het bad is blijven staan en zo het bad, een douchewand en de rest van het badkamermeubilair in brand zette. “De badkamer is totaal vernield, in de slaapkamer is er vooral rookschade. De andere delen van het appartement konden gevrijwaard worden”, klinkt het bij brandweerofficier Bart Vandecasteele.

Enige tijd later konden de geëvacueerde bewoners naar hun flats terugkeren. Tijdens de bluswerken bleef de Ieperstraat volledig afgesloten tussen de Sint-Franciscuskerk en de Koningstraat.