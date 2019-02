Flat uitgebrand in Kortrijk, bewoner ongedeerd

Op de hoek van de Vredelaan en de Theodoor Sevenslaan is zaterdag in de late namiddag een flat uitgebrand.

De brand werd veroorzaakt door een vergeten pot op het vuur in de keuken van de flat op de tweede verdieping en breidde zich ook uit naar de woonkamer. De bewoner, die op dat ogenblik van de brand thuis was, merkte zelf het vuur op en had zich bij aankomst van de brandweer reeds buiten het gebouw in veiligheid gebracht.

De brandweer kon de vlammen, die ondertussen uit het keukenraam sloegen, snel neerslaan en had de situatie in een mum van tijd onder controle. Door de brand is de flat onbewoonbaar. In de andere appartementen is er vooral rookschade, al blijven die bewoonbaar. Gedurende de bluswerken was de Vredelaan voor alle verkeer afgesloten. Niemand raakte gewond.