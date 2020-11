Flandrien Challenge: 59 Strava-segmenten in 72 uur

Westtoer, Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen lanceren de 'Flandrien Challenge'. Het is een sportieve uitdaging waarbij fietsers in 72 uur tijd 59 Strava-segmenten moeten afleggen over Vlaamse hellingen en kasseien.

Vanaf 16 november pakt Toerisme Vlaanderen uit met een rit die niet zal misstaan op de bucket list van om het even welke wielerfanaat uit binnen-of buitenland. Fietsers kunnen zichzelf uitdagen om een echte Flandrien te worden in ‘The Unbelievable Ride’. Bedoeling is om in 72 uur tijd de 59 Strava-segmenten over Vlaamse hellingen en kasseien te trotseren. De segmenten omvatten legendarische hellingen zoals de Oude Kwaremont, de Koppenberg en de Paterberg.

Bepaal zelf je route

Deelnemers aan de Flandrien Challenge kunnen zelf hun route bepalen of kiezen voor één van de drie voorgestelde routes. Elk van die drie routes laat toe om alle segmenten succesvol af te leggen en tegelijkertijd het indrukwekkende landschap te ontdekken. Er staat geen einddatum op ‘The Unbelievable Ride’, want het is een uitdaging die elke wielrenner minstens één keer in zijn leven zal willen aangaan: vandaag, morgen, over zes maanden, in de komende jaren of op het hoogtepunt van het voorjaarsklassiekersseizoen.

'Wall of Fame'

Alle fietsers die slagen, zullen deel uitmaken van de legende. Na afloop graveren ze hun naam in een kei die terecht komt op de ‘Wall of Fame’ in het Centrum Ronde Van Vlaanderen in Oudenaarde.