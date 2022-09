In Brugge is er vandaag het Flanders Travel Forum. De reisbeurs, in het nieuwe Beurs-, Meeting- en Congrescentrum, kortweg BMCC, brengt meer dan 100 internationale reisorganisatoren in contact met een tachtigtal aanbieders uit de Vlaamse toerismesector .

Het Flanders Travel Forum is een organisatie van de stad Brugge en Toerisme Vlaanderen. Bedoeling is om onze regio terug op de internationale toerismekaart te zetten, na twee moeilijke coronajaren. Het buitenlands toerisme weer aanzwengelen in Brugge, en bij uitbreiding in heel Vlaanderen dus. Zo’n 135 internationale reisorganisatoren uit 12 landen komen er in contact met toeristische diensten, hotels, musea en attracties.