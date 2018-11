In Flanders Fields sluit verdrag met Chinees museum

Het In Flanders Fields Museum heeft een vriendschapsverdrag gesloten met een museum in China: Shandong Overseas Chinese Association Hall.

Dat museum (nog in opbouw) zal gewijd zijn aan de Chinezen die in het buitenland verblijven en verbleven. Met daarin veel aandacht naar de arbeiders van het Chinese Labour Corps die tijdens de Eerste Wereldoorlog in België en Frankrijk verbleven.

Het is dan ook geen toeval dat de vriendschapsovereenkomst getekend werd op vrijdag 9 november, de vooravond van Wapenstilstand. De achtkoppige Chinese delegatie waaronder de kleindochter van een Chinese arbeider van de Eerste Wereldoorlog nam eerst deel aan het ‘stoelenproject’ Assembly waarvoor het ook al een mooie Chinese stoel geleverd had.

Het In Flanders Fields Museum schonk het de Shandong Overseas Chinese Association Hall enkele bodemvondsten waaronder shrapnelbolletjes, een granaatscherf, wat prikkeldraad en een ‘zwijnenstaartje’. Deze zullen er permanent tentoongesteld worden.

Het Chinese museum is gevestigd in Jinan, de hoofdstad van de provincie Shandong waar 80 % van de leden van het Chinese Labour Corps uit vandaan kwamen.