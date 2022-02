In Flanders Fields mikt op meer bezoekers met goed gevuld programma

Het In Flanders Fields Museum in Ieper mikt in 2022 op een verdere stijging van het aantal bezoekers. Na het coronajaar 2020 noteerde het museum al een pak meer bezoekers in 2021. Het nieuwe museumprogramma van 2022 moet die stijging verder zetten.

Het programma is vandaag voorgesteld. Een tentoonstelling opent meteen: "Vermist aan het Front. Graven naar Namen". Die expo illustreert hoe archeologie vermiste soldaten hun gezicht en identiteit teruggeeft. Arnout Hauben maakte met slagveldarcheoloog Simon Verdegem ook een film voor de expo.

Schepen van Musea Dimitry Soenen: "Opgeslokt door de modder liggen onder Vlaamse velden nog stoffelijke resten van tienduizenden vermisten. Dankzij archeologisch en historisch onderzoek krijgen sommigen vandaag hun naam, hun gezicht, hun identiteit terug."

Vanaf 12 maart wordt in de Koninklijke Zaal van het museum ook de Eerste Wereldoorlog buiten het Westelijk front belicht. Met de thematische tentoonstelling "Voor de Beschaving, de Eerste Wereldoorlog in het Midden-Oosten, 1914-1923" krijgen bezoekers een beeld van de periode in het Midden-Oosten.

Verder werd ook de Artist in residence van dit jaar aangekondigd. In 2022 is dat de Indiase kunstenaar Baptist Coelho. Zijn installatie zal te zien zijn vanaf 1 juli. De expo "Muziek en oorlog" plaatst dan weer muziekinstrumenten uit de Eerste Wereldoorlog in de kijker. Op 21 september krijgen bladeren uit de oorlog een plekje in het museum. Het gaat dan om gedroogde bladeren die door Franse soldaten met naalden tot delicate kunstwerkjes omgetoverd werden.

Vooruitzichten bezoekersaantallen in 2022

In 2021 ontving het In Flanders Fields Museum 91.669 bezoekers. Dat zijn er ruim 55% meer dan in 2020 en daarmee overtreft het de bezoekersaantallen van heel wat andere grote Vlaamse musea.

In 2022 wordt gemikt op een verdere stijging van het aantal bezoekers. De verwachtingen zijn in elk geval optimistischer dan in 2021. Boekingen van Vlaamse en Nederlandse scholen lopen al vlot binnen voor de tweede helft van maart. De eerste reservaties van Britse scholen werden ook al geregistreerd.