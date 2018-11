In Flanders Fields kreeg kleine 100 stoelen opgestuurd

Van over heel de wereld zijn een kleine 100 stoelen opgestuurd naar het In Flanders Fields Museum voor een installatie in het Astridpark tijdens het herdenkingsweekend van Wapenstilstand.

Voor het slotweekend van de oorlogsherdenking hebben het In Flanders Fields museum en de Britse Kunstenares Val Carman ervoor om stoelen te verzamelen uit alle landen en regio's, waar soldaten vandaan kwamen om te strijden in België tijdens WOI.

"Als symbool voor de leegte van 100 jaar geleden en de participatie van zoveel mensen in dit unieke moment in de geschiedenis", zegt wetenschappelijk medewerker Annick Vandenbilcke. "Via een ingetogen installatie in het Astridpark proberen we de immense omvang van het conflict te herdenken en de manier waarop families en gemeenschappen moesten omgaan met het verdriet, met een lege stoel in de huiskamer."

Voor de inzameling deed het museum beroep op hun internationaal netwerk. "Sommige stoelen zijn meer dan 100 jaar oud en hebben een link met de slachtoffers, andere komen van Ieperlingen die in het buitenland wonen. We kregen hulp van DHL Express, die speciale verpakkingsdozen ontwierp om de stoelen te transporteren.

Processie

Vrijwilligers dragen de stoelen op 9 november in processie van de binnenkoer van het museum naar het Astridpark. Hiervoor zakken heel wat mensen uit de betrokken landen af naar Ieper. De processie wordt begeleid door de vrouwenstemmen van Bella Donna en langs het parcours lichten 300 kinderen de stoet bij met een bietenlantaarn, want 11 november is uiteraard ook het weekend van Sint-Maarten. In het Astridpark worden de stoelen verlicht met lantaarns, waarop het land van herkomst en het aantal afgelegde kilometer te lezen zijn."

De stoelen worden na de herdenking tentoon gesteld in In Flanders Fields. Mogelijk maken ze daarna deel uit van een reizende tentoonstelling.