Fitbonus: "Gezond worden op het werk"

9 maanden volgen de deelnemers een persoonlijk traject waarbij ze meer bewegen maar ook gezonder eten en voldoende slapen. De Fitbonus moet zorgen voor minder personeelsuitval door stress of een burnout.

Ook info online

Bouwbedrijf Braet in Nieuwpoort is één van de 70 West-Vlaamse bedrijven die deelnemen aan de Fitbonus. Drie op vier bedienden zullen hier 9 maanden lang werken aan zichzelf om fitter te worden, fysiek maar ook in het hoofd.

"We krijgen toegang tot een portaal waar online workshops geplaatst worden. We kunnen die vrijblijvend op de gepaste momenten gaan bekijken en beluisteren en op die manier worden we geïnformeerd over bepaalde topics: slaap, voeding, die zaken", zegt Charly Braet van Bouwbedrijf Braet.

"Gezond worden tijdens werkuren"

Eén op de zes werkende Vlamingen kampt met burn-outklachten of loopt er risico op. Bedrijven moeten dan ook oog hebben voor het sociale welzijn van hun werknemers.

Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn: "Het gaat ook over gezond worden tijdens de werkuren en duidelijk maken aan de ondernemers als je jouw mensen de tijd en kans geeft om een wandeling te doen of informeel te babbelen dat dat leidt tot grotere vreugde op het werk en betere werknemers."

Elke deelnemer van de Fitbonus kan zijn of haar biologische leeftijd laten opmeten, en krijgt ook een personal coach. Bedoeling is dat deelnemers van de Fitbonus nadien collega's helpen en tips geven om zich goed in hun vel te voelen.

"Ik heb een aantal maanden geleden geleerd dat ook ik tegen de muur kan lopen. Maar sindsdien probeer ik tijd te nemen om te sporten en te ontspannen. De boog kan niet altijd gespannen staan en je lichaam heeft soms tijd nodig om te recupereren."