Fiscus wijst vergoeding af door stijgende zeespiegel

Een appartement als investering aankopen, is doorgaans fiscaal interessant. Een van de voorwaarden om de kosten fiscaal te kunnen terugtrekken, is dat de investering op termijn tot een meerwaarde kan leiden.

Na de aankoop van een appartement in De Haan en de renovatie ervan, klopte een anonieme vennootschap in die veronderstelling aan bij de overheidsdienst Financiën. Daar stuitte men echter op een negatief advies. “De stijgende zeespiegel zorgt er namelijk voor dat de woning op termijn onbewoonbaar zal zijn en dus ook onverkoopbaar”, klinkt het bij de fiscus. Daarom weigert het nu de onkosten terug te betalen.

“Investeren in een boot in plaats van in een appartement aan de kust”

Michel Maus, advocaat bij Bloom-Law en professor fiscaal recht aan de VUB kon zijn ongeloof moeilijk onder stoelen of banken steken wanneer hij de reactie van de fiscus op de aanvraag van zijn cliënt onder ogen kreeg. “We mogen de stijging van de zeespiegel niet negeren. Maar als ze dat nu als argument gebruiken, kunnen ze misschien beter direct beginnen met de evacuatie van de hele kustlijn en kunnen mensen beter investeren in een boot dan in een appartement aan de kust”, reageert de fiscalist in Het Nieuwsblad.

“Geen standaardmotivering”

FOD Financiën zelf wil eerst het ganse dossier bekijken voor het inhoudelijk wil reageren. Maar de dienst geeft alvast mee dat het vermelde argument geen deel uit maakt van de standaardmotiveringen die ze voorstellen aan de medewerkers.