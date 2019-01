Een gespecialiseerde firma is gestart met het opruimen van de nog aanwezige chemicaliën in het Waregemse chemisch bedrijf Matco.

Zoals bekend ging het bedrijf even voor Kerst in de vlammen op. Voor de opruiming van de stoffen was een speciale vergunning nodig. Eens de chemische stoffen verwijderd zijn, kunnen de getroffen gebouwen gesloopt worden. Nadien volgt de heropbouw.

Intussen is de productie is overgebracht naar andere afdelingen en de opslag van de stoffen is tijdelijk verhuisd naar Kuurne

