Firefighters for Nepal zijn opnieuw thuis

Al jaren trekken de Firefighters for Nepal naar het land van de Himalaya. Hun missie is de buitenlandse collega’s beter op te leiden en hen te voorzien van beter interventie- en beschermingsmateriaal. En dat is in een arm land als Nepal geen overbodige luxe.

Uit eigen zak

Marc Casteleyn uit Torhout, Pieter Tacquet uit Ruddervoorde en Kurt D'Helft uit Kortrijk hebben de voorbije weken zo’n 60 collega’s opgeleid. Naast blusopleidingen werden er onder meer ook reanimatietechnieken aangeleerd op baby’s en kleine kinderen. De Firefighters for Nepal maken de reis naar Nepal volledig op eigen kosten. Naast het geven van opleidingen hebben ze hun collega’s ook maar liefst 13 ton aan werkuitrustingen geschonken.