Financiering voor Community House Knokke-Heist rond

De financiering voor het nieuw Community House in Knokke-Heist is rond. Het project wordt begroot op 55 miljoen euro. De publiek-private samenwerking werd deze week ondertekend.

De stad brengt 13 miljoen in, het Parijse bureau Jakob + MacFarlane is de design-architect van het opmerkelijke project. Het project moet over drie jaar helemaal af zijn, de gemeente- en bewonersfuncties zijn beschikbaar vanaf 2023.

