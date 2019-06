Financiële steun voor plattelandsontwikkeling

Op woensdag 12 juni werden vijf projecten goedgekeurd in het kader van Leader Westhoek, het programma voor plattelandsontwikkeling in de regio. De vijf projecten krijgen in totaal 159.010,50 euro Europese, Vlaamse en provinciale steun.

Leader is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Het wil de leefbaarheid op het platteland in de Leadergebieden verbeteren door lokale initiatieven te ondersteunen. In West-Vlaanderen zijn twee Leadergebieden: Westhoek (18 gemeenten) en Midden-West-Vlaanderen (14 gemeenten). Leaderprojecten streven naar kennisoverdracht en innovatie binnen de reguliere en/of de biologische landbouwsector, komen de profilering en promotie van de streekidentiteit ten goede of willen armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap aanpakken.

Bijna vijf miljoen steun

Voor plattelandsprojecten in de Westhoek is tot 2020 in totaal 4,84 miljoen euro beschikbaar. Voor de regio Midden-West-Vlaanderen is dit 1,47 miljoen euro. Deze enveloppe bestaan voor 50 % uit Europese, voor 25 % uit Vlaamse en voor 25 % (of 1,57 miljoen euro) uit provinciale steun. Sinds 2014 werden voor Leader Westhoek al 48 projecten goedgekeurd. In totaal werd op die manier al ruim 3,61 miljoen euro Leadersteun aan de Westhoek toegekend.

Nieuwe oproep

Via een nieuwe oproep wil de plaatselijke Leadergroep op zoek gaan naar nieuwe plattelandsprojecten die ondersteund kunnen worden. Organisaties, verenigingen en lokale besturen met een innoverend en uitdagend projectidee voor de Westhoek kunnen hun aanvraag indienen tot en met 1 oktober 2019.

De goedgekeurde projecten