Financiële steun voor dierenasielen in Brugge

Drie Brugse dierenasielen kunnen rekenen op bijna 45 000 euro van de Vlaamse Overheid. Dat is een gevolg van de investeringen van Vlaams Dierenminister Ben Weyts (N-VA), die in totaal 1,7 miljoen euro voorziet voor dierenasielen in Vlaanderen.

Deze zomer krijgen 138 erkende asielen samen 678.000 euro ondersteuning uitbetaald. Daarbovenop kregen de asielen ook nog ruim 1 miljoen euro voor de zorg die ze dragen voor dieren die in 2021 in beslag genomen werden – ook dat is een historisch hoog bedrag. “In onze stad kan Het Blauwe Kruis Brugge rekenen op 8.713 euro, Hippo-Agri Mark & Mathias op 32.550 euro en Poespartoe op 3.106 euro extra ondersteuning. Met deze financiële steun kunnen ze hun werking verder professionaliseren en zo het dierenwelzijn in onze gemeente verder verbeteren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese (N-VA).