Filters in stallen werken vaak niet: "Schadelijk voor gezondheid"

Varkens- en pluimveeboeren zijn verplicht om in hun stallen luchtwassers te installeren. Die filteren de lucht waardoor de uitstoot van ammoniak met zowat driekwart terugloopt. Alleen werken die in de helft van de gevallen niet naar behoren.

Bijna een op de vijf installaties was zelfs niet actief. Dat blijkt uit controles van 56 luchtwassers door het departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil dat de regels beter nageleefd worden. "Wie dat niet doet, riskeert boetes tot twee miljoen euro", zegt ze. “Bij het bepalen van de hoogte van de geldboete wordt wel rekening gehouden met de ernst, frequentie en omstandigheden van het misdrijf. En bij herhaaldelijke inbreuken moeten vergunningen desnoods ingetrokken worden."

De uitstoot van ammoniak veroorzaakt niet enkel geurhinder maar ook fijnstof, en dat is schadelijk voor onze gezondheid. "Daarom is het evident dat we dus strikt handhaven en dat luchtwassers naar behoren moeten functioneren.”