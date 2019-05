Filterblokkade tegen hoogspanningslijn in Lichtervelde

Traject nog vaag

De plannen zijn voorlopig nog erg vaag, het zogenoemde Ventilusproject zou ten vroegste in 2022 starten, het traject dat die hoogspanningslijn zal volgen ligt zelfs nog niet vast. Die nieuwe lijn moet stroom van windparken op zee naar het binnenland transporteren.

Vanavond is trouwens de eerste inforavond over Ventilus, in Oostende, pas volgende maand is Lichtervelde zelf aan de beurt.