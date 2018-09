Filou Oostende wint eerste wedstrijd tegen Leuven

In het basketbal mocht kampioen Filou Oostende gisteren hun seizoen openen tegen Leuven Bears. Het werd geen topmatch, maar Oostende won met 70-63.

Bij de Leuven Bears viel vooral point guard Bryant McIntosh op. Leuven speelde vlot en Oostende had het moeilijk. Fieler en Lasisi konden uiteindelijk de motor wat aan de praat krijgen met 10-0 binnen de twee minuten. Leuven kwam opnieuw langszij en bij 54-54 was de wedstrijd volledig in evenwicht.

Met drie minuten op de klok stond Oostende slechts 6 punten voor, maar met drie vrijworpen voor Djordjevic stond de 70-63 op het bord. Geen topprestatie van Oostende, maar wel een belangrijke eerste zege van het seizoen.