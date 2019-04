Filmpje van Jabbekenaar wuift misverstand rond autisme weg

Het is vandaag Wereldautismedag. Een ideaal moment om duidelijk te maken wat autisme eigenlijk juist is. Net nu klaagt de socialistische partij sp.a de lange wachtlijsten bij thuisbegeleiding rond autisme aan.

Stijn Vandamme uit Jabbeke wil de misverstanden rond de ontwikkelingsstoornis de wereld uithelpen. Via youtube lanceert hij een emotionele oproep. “Mijn hoofd neemt misschien op een andere manier informatie op,” zegt hij, “maar ik ben ook gewoon maar een mens en het zou fijn zijn als we mensen met autisme aanvaarden.

"Hebben ook talent"

De youtubevideo van Stijn raakt een gevoelige snaar. Hij is 26 jaar en kreeg op zijn zestiende te horen dat hij autisme heeft. Zijn boodschap is duidelijk. “Mensen met autisme hebben heel veel talent. Je wordt altijd eerst bekeken met je autisme en dan pas met je talent. Ik vind het jammer dat je niet eerst de persoon bent met talent. Maar eerst de persoon met autisme.”

De vzw Victor zet zich elke dag in rond thuisbegeleiding. “Onze medewerkers gaan over heel de provincie op bezoek in gezinnen waar iemand met autisme verblijft,” zegt Stien Peeters. “Dat kan een kind, adolescent of volwassene zijn en zij proberen het samenleven van een persoon met autisme te vergemakkelijken. “

Hier langste wachttijd?

Volgens oppositiepartij sp.a ligt de gemiddelde wachttijd voor die thuisbegeleiding in onze provincie op drie jaar. Met 785 wachtenden op de lijst zou West-Vlaanderen ook koploper zijn. Al komt dat omdat andere thuisbegeleidingsdiensten een aanmeldingsstop hebben ingeroepen, zegt de vzw Victor.