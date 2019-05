Filmpje meepikken met eigen Roeselaarse munt Talento?

Het betalen met een aparte munt, de Talento, wordt in Roeselare uitgebreid.

Niet alleen anderstalige nieuwkomers kunnen ervan genieten, maar iedereen die een klein positief klusje klaart voor een ander. Als je bijvoorbeeld zwerfvuil opruimt, dan krijg je een Talento, en die kun je omruilen voor onder meer een ticket in de lokale cinema of een zwembeurt in zwembad Schiervelde.

Niet enkel voor nieuwkomers

Het begon vorig jaar als een klein initiatief van het Lokaal Opvang Initiatief met steun van Fedasil. Nieuwkomers kregen een Talento voor het uitvoeren van een klusje, bijvoorbeeld het opruimen van zwerfvuil, het klaarzetten van een zaal of deelnemen aan een praattafel Nederlands.

Nu kunnen alle Roeselarenaars dus Talento’s verdienen.

Ruim aanbod

De Talento’s kunnen omgeruild worden voor een bioscoopbezoek, een vuilniszak, een koffie in het Iraaks restaurant Hummus en nog veel meer. Eigenaars kunnen ook onderling Talento’s uitwisselen voor bepaalde diensten.