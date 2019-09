Filmfestival Oostende verhuist naar januari

Het Filmfestival Oostende stevent alweer af op een recordeditie. In het kader van deze groei en de verdere uitbouw werden een aantal belangrijke beslissingen genomen omtrent de toekomst van het festival binnen het Vlaamse filmlandschap. Filmfestival Oostende heeft dan ook, in samenspraak met haar stakeholders, een gedragen plan voor de toekomst uitgewerkt.

Vanaf 2021 in januari op extra locatie

Filmfestival Oostende presenteerde een ambitieus toekomsttraject, waarop het V.A.F. enthousiast reageerde en FFO opneemt als een Grote Organisatie met Internationale Uitstraling binnen haar publiekswerking. Zo verhuist het festival naar januari. Dat past beter want nu valt het Filmfestival Oostende net voor dat van Gent.

Het FFO evolueert ook naar een stadsfestival met naast Kinepolis Oostende als extra locatie De Grote Post. Ook Kursaal Oostende zal verder worden ingezet voor special events. Naast de Ensors komen er ook prijzen voor online content en games: de Jamies.

"Verder groeien"

Peter Craeymeersch, artistiek directeur FFO: "Al 13 jaar werken we hard aan het festival om het te brengen waar het nu staat. We speelden hierbij in op de noden van de audiovisuele sector, maar ook op die van het publiek. FFO kan jaarlijks rekenen op een gestage groei door stevige inhoudelijke lijnen uit te tekenen die focussen op Vlaamse film en talent van eigen bodem, door de ontwikkeling van twee internationale competities: LOOK! en Taste of Europe, en de lancering van een democratische filmpas. Ook de aandacht voor Nederlandse filmproducties en Vlaams-Nederlandse co-producties binnen in een 'Nederland, Buurland'-programma is een succes.

In editie 2019 zullen we dan ook de kaap van 45.000 bezoekers vlot overschrijden. We wilden verder groeien en ook onze rol spelen in publiekswerking van de Vlaamse cinema en daartoe presenteerden we dit plan."

BEKIJK HIER HET AANKONDIGINGSFILMPJE VAN FFO: