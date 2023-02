Filmfestival Oostende trekt zo'n 48.000 bezoekers

Het Filmfestival Oostende werd voor het eerst georganiseerd in deze periode van het jaar, een wintereditie dus. En het is meteen een voltreffer geworden met zowat 48.000 bezoekers voor het hele filmprogramma van 9 dagen.

Nooit eerder waren er zoveel avant-premières, een 70-tal, en zoveel bekende gasten, meer dan 150, op de rode loper. Voor het eerst organiseerde het filmfestival ook vertoningen in Blankenberge, Knokke, Torhout en Tielt in aanwezigheid van cast. Maar het filmfestival wil vooral een platform zijn voor het talent van eigen bodem. Met Nathali Broods als Master is de vijftiende Filmfestival Oostende nu afgesloten.

Directeur van het Filmfestival Oostende, Peter Craeymeersch is tevreden met het hoge aantal bezoekers: "Ik had het niet verwacht dat we dergelijke opkomst zouden hebben. Ik denk dat we alle voorstellingen om 8 uur uitverkocht hebben. Om 5 en 10u. was het enorm druk, ook soms uitverkocht. We gaan naar 48.000 bezoekers. We hebben dat nooit voorheen kunnen doen. En dat is fantastisch, hé."