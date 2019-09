In Oostende gaat vanavond het filmfestival van start. Actrice Lynn van Royen is de master van het festival en zij koos als thema ‘Leading Ladies’.

Vrouwen troef dus en dat is ook zo in de openingsfilm ‘The Best of Dorien B.’ De film gaat over een jonge vrouw die heel wat tegenslagen te verwerken krijgt en op zoek gaat naar wat ze nu echt wil in het leven. Een ernstig onderwerp maar regisseur Anke Blondé pakt het aan met de nodige humor.