Filmfestival Oostende (FFO) belooft veel fraais

Onder meer de Gouden Leeuw van Venetië en de winnaar van de Grand Prix in Cannes moeten zorgen voor een sterk programma. Het festival gaat door van 21 t.e.m. 29 januari.

In 'One Second' brengt Zhang Yimou met het ontroerende verhaal van een man die hopeloos op zoek is naar een bepaalde filmrol een nostalgische ode aan cinema. 'L'événement' van Audrey Diwan, een abortusdrama naar het gelijknamige boek van Annie Ernaux, mocht dan weer de Gouden Leeuw in ontvangst nemen op het filmfestival van Venetië. In het weelderige kostuumdrama 'Mothering Sunday' van Eva Husson tonen Colin Firth, Olivia Colman, Josh O'Connor en revelatie Odessa Young wat ze in huis hebben.

Soon en Coop

FFO lost ook al de eerste titels uit de splinternieuwe COOP!- en SOON!-competities. Voor COOP!, de competitie waarin Belgische en Nederlandse coproducties bekroond worden, is dat 'Rien à foutre', een Belgisch-Franse komedie met Adèle Exarchopoulos. In de SOON!-competitie, waar debuutfilms en tweede features aan bod komen, wordt de spits afgebeten door de Noord-Macedonische Oscarinzending 'Sisterhood', een intrigerende film van Dina Duma, over een toxische vriendschap.

Avant-première

Verder kan je naar Oostende afzakken voor enkele spraakmakende avant-premières, zoals de Spaanse Oscarinzending 'The Good Boss' met Javier Bardem als een charmante maar geniepige werkgever en de Finse Oscarinzending 'Compartment N°6' van Juho Kuosmanen, waarin twee volslagen vreemden een treincoupé delen. De in 2020 overleden componist Ennio Morricone wordt gevierd met de documentaire 'Ennio: The Maestro'.

Master Koen

Master Koen De Bouw kiest voor het thema 'Going Mental'. Hij verzamelde enkele staaltjes theatrale, poëtische maar vooral troostende en helende cinema. Zijn selectie bevat onder meer klassiekers als 'Una giornata particolare' (1977) en 'Der Himmel über Berlin' (1987).