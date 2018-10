Filmbus voor blinden in Brugge

In Brugge is de cinemabus voorgesteld. Dat is een mobiele bioscoop voor blinden en slechtzienden. Het gaat om een initiatief van het ‘Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen’.

Met zijn Cinema Tournee wil de organisatie zoveel mogelijk blinde en slechtziende mensen ter plaatse bereiken en hen laten kennismaken met een toegankelijke filmbeleving. In een bus die is omgebouwd tot cinemazaal, nodigt het platform hen uit om een film te beleven met hun oren.

Kijken met je oren, hoezo?

Audiodescriptie of audiobeschrijving maakt filmbeleving voor wie niet of minder goed ziet mogelijk. Het is een techniek waarbij een vertelstem tussen de dialogen en geluiden zegt wat er op het scherm te zien is, zodat wie niet ziet het verhaal autonoom kan volgen. (lees verder onder de foto)

“Ik vind een bioscoopavondje heerlijk en ik kies voor films met audiodescriptie. Ik hoef mijn gezelschap niet voortdurend te storen met “Wat gebeurt er?”, ik hinder de andere kijkers niet door voortdurend gefluister en vooral: ik kan na de voorstelling samen met vrienden met een glas of op een etentje napraten over de film. Dat gevoel van erbij horen doet me deugd.”, zegt Ria Decoopman, blinde woordvoerder van de vzw Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen.