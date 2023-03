Film Zeevonk valt in de prijzen

Zeevonk is het speelfilmdebuut van Domien Huyghe. Voor zijn film werkte hij samen met zijn zus en scenarist Wendy Huyghe. Het verhaal is geïnspireerd op het overlijden van hun eigen vader ruim twintig jaar geleden. De film werd onder meer gedraaid in Oostende.



In februari ging Zeevonk in wereldpremière als openingsfilm van het Generation Kplus-programma van de Berlinale. Dat is een competitie voor films over de leefwereld van kinderen en jongeren. Daarnaast kreeg de film een Speciale Vermelding van de Kinderjury en daar komt nu de ECFA Award bij.



Zeevonk speelt vanaf 29 maart in onze bioscopen.

