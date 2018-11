Film staat ook stil bij 'disneyficatie' WO1

Filmmaakster Annabel Verbeke maakte de herdenkingsfilm We Will Remember Them. Ze is afkomstig uit Ieper en maakte voor het eerst een film over haar geboortestreek en het herdenkingsverhaal.

De film werpt een kritische blik op de manieren van herdenken. "Het is de bedoeling dat de mensen gaan nadenken over het nut van herdenking en de commercialisering en disneyficatie van WOI. Waarom zijn is er poppiepaté en poppieparaplu's? Maar er is ook plaats voor humor en ontroering. Deze twee emoties liggen soms heel dicht bij elkaar," vertelt ze.

"Sinds 1919 lijkt het dagdagelijkse leven in Ieper en omstreken bijna geheel in het teken te staan van het herdenken van WOI. Ik reisde door het herinneringslandschap en bracht de meest uiteenlopende en soms zelfs tegenstrijdige manieren van herdenken in beeld. Iedereen lijkt er deel te zijn geworden van een collectief rouwproces. De film zegt meer over de mensen die herdenken dan de mensen die herdacht worden. Het is een poëtische vertelling zonder dialoog."

Beelden

Een greep uit de beelden: klaroenblazers Rik en Dirk Vandekerckhove, een lokale slager, de replica van de tank van Poelkapelle, re-enactors die kinderen op sleeptouw nemen tijdens The Platoon Experience in Zonnebeke, ontmijningsdienst DOVO, herbegravingen, een bus met herdenkingstoeristen van over de hele wereld en de tuinders en medewerkers van de Commonwealth War Graves Commission.

De film werd gefinancierd door het Vlaams Audiovisueel Fonds en de Tax Shelter van de federale overheid. De avant-première vond woensdagavond plaats in CC Het Perron in Ieper. De film is te zien op Wapenstilstand vanaf 21.50 uur op Canvas."