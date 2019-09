Film over Oostendse volkswijk in première

Op het Oostends filmfestival ging zaterdag de kortfilm Toetnoasteki in première. De film speelt zich af op de Vuurtorenwijk en is opgenomen met inwoners van de volkse wijk.

Deze keer geen Jan Decleir of Monica Bellucci op de rode loper van het Oostendse filmfestival, maar de 35 acteurs van Toetnoasteki. Dit is hun moment de gloire. Jef Van Moeffaert vertolkt één van de hoofdrollen. Hij hoopt dat door de film buitenstaanders anders naar zijn volkswijk gaan kijken.

De film is het verhaal van een wijk in verandering. Waar ook nieuwkomers zoals de Syrische Zozan hun thuis hebben. Zij is ingenieur en spreekt Nederlands, maar om voor een job in aanmerking te komen moet ze eerst haar “Ostends” bijschaven.​

Toetnoasteki is een film van vzw Klein Verhaal, de kunstenorganisatie die zich toelegt op herkenbare projecten. Er werkten in totaal zo’n 200 mensen mee aan de kortfilm, vooral bewoners van 'den Opex'. De film toert nu een jaar lang door Vlaanderen.