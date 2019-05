Film over Lernout & Hauspie in de maak

Angelo Tijssens schrijft momenteel aan een filmscenario over Lernout en Hauspie. Dat meldt Screen International at Cannnes, een van de dagkranten op het filmfestival in Cannes.

"De focus ligt niet op het verhaal van deze twee mannen maar wat zij symboliseren voor mij, een jongen uit West-Vlaanderen: mannen met macht, geld en aanzien", vertelde Tijssens aan Screen International. Het project met als titel 'DUST' wordt ontwikkeld door A Private View, de productiemaatschappij van films zoals "Zagros" en "The Best of Dorien B". Er wordt momenteel met enkele filmregisseurs gepraat. De opnames zouden in België en in Hongkong plaatsvinden. Angelo Tijssens schreef mee aan het scenario van "Girl" van Lukas Dhont, die vorig jaar in Cannes tot vier keer toe werd gelauwerd, onder meer met de prestigieuze Camera d'or als beste debuut.