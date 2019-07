Filip Claeys overleeft val van 50m in ravijn

Filip Claeys uit Westrozebeke is met de schrik vrijgekomen na een hels avontuur op vakantie in Noord-Italië.

De man maakte er een recreatief mountainbiketochtje toen hij vijftig meter diep een ravijn indonderde. De man bleef letterlijk hangen aan de takken van de bomen. De hele reddingsoperatie duurde zo’n twee uur. Filip hield er een kniebreuk, een open scheenbreuk, een gebroken ruggenwervel en gekneusde ribben aan over. Hij herstelt in het Jan Yperman ziekenhuis in Ieper.